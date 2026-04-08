Angesichts der vielen geopolitischen Krisenherde müsste das Tagesgeschäft beim Hersteller von Elektronikkomponenten eigentlich ja brummen. Allerdings neigt die Aktie auch in diesen Tagen wieder zur Schwäche. Ein Grund hierfür könnte ein Ausblick der UBS auf die anstehende Quartalsergebnisveröffentlichung sein. Darin warnt der für die Grossbank tätige Analyst Marti Queral Ferre sogar vor einer leicht rückläufigen organischen Umsatzentwicklung. Er stützt sich bei dieser Prognose auf Aussagen des Unternehmens selbst ab, wonach der Start ins neue Geschäftsjahr eher verhalten ausfällt. Dennoch hält der UBS-Analyst eisern an seiner Kaufempfehlung fest, wobei das Zwölf-Monats-Kursziel mit 172 Franken weit über den zuletzt bezahlten 118 Franken liegt. Seines Erachtens bleiben die längerfristigen Aussichten für das Unternehmen gut.