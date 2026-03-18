Auch die neuste Unternehmensstudie aus der Feder Doyles, sie ist immerhin 19 Seiten stark, liest sich wieder wie eine Liebeserklärung ans Unternehmen. Darin räumt der Analyst zwar ein, dass die Enttäuschung über die zweimalige Reduktion der letztjährigen Finanzziele aus Anlegersicht noch immer tief sitzt. Mit Blick auf die nächsten 18 Monate geht er nun aber von einer Mischung aus positiven Zahlenüberraschungen sowie einer Erhöhung der diesjährigen Finanzziele genauso wie der Mittelfristziele aus. Doyle macht dabei gleich mehrere potenzielle Wachstumstreiber aus und fühlt sich sowohl in seiner Kaufempfehlung als auch im 95 Franken lautenden Zwölf-Monats-Kursziel bestärkt. Er wähnt Alcon unter den grosskapitalisierten Medizinaltechnikunternehmen denn auch in der Favoritenrolle.