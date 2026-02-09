Mysteriöse Aktienkursschwäche bei Lonza: Der Nebel lichtet sich

Der Berenberg-Analyst warnt denn auch vor übertriebener Zuversicht und rät seiner Anlagekundschaft dazu, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren: die Gewinnentwicklung. Er selbst setzt bei seinen Schätzungen den dicken Rotstift an und streicht diese um bis zu 92 Prozent (!!!) zusammen. Selbst eine kräftige Belebung beim Gewinn mitberücksichtigt, errechnet sich auf den neuen Annahmen Andersons für Ende nächsten Jahres ein stolzes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25. Dieses deckt sich mit jenem des deutlich besser aufgestellten Rivalen Richemont und liegt im Fall der Swatch Group um satte 55 Prozent über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, wie der Analyst schreibt.