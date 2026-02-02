Nestlé, Lonza und Co: Diese Aktien haben den cash Insider bei seinen Favoriten ausgebremst

Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per Ende Januar

Titel Anzahl Stand Ende 2025 Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 5'548 Amrize N 305 43,57 40,55 12'368 - 6,9 Prozent Lonza N 30 537,80 525,00 15'750 - 2,4 Prozent Nestlé N 203 78,74 73,43 14'906 - 6,7 Prozent Partners Group N 14 982,40 1'050,00 14'700 + 6,9 Prozent Sandoz N 230 57,84 61,18 14'071 + 5,8 Prozent SGS N 146 90,86 92,80 13'549 + 2,1 Prozent Sika N 49 162,60 148,30 7'267 - 8,8 Prozent Belimo N 9 781,00 845,00 7'605 + 8,2 Prozent Dätwyler I 41 163,00 157,80 6'470 - 3,2 Prozent Julius Bär N 107 62,40 64,62 6'914 + 3,6 Prozent R&S Group N 420 15,82 16,12 6'770 + 1,9 Prozent Skan N 126 52,80 58,10 7'322 +10,0 Prozent Total 133'240 + 0,2 Prozent

* Schlusskurse vom 30. Januar 2026

Nachstehend möchte ich noch auf einige «Sorgenkinder» unter meinen Jahresfavoriten zu sprechen kommen, wobei ich mit diesem Begriff absichtlich etwas übertreibe. Einen deutlicheren Ausrutscher nach unten gab es nämlich selbst bei diesen Aktien nicht.

Rückblickend gaben im Januar die Aktien von Sika am stärksten nach. Es ist aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre schon ziemlich zermürbend, dass der Bauchemiehersteller nach bloss vier Wochen bereits wieder zu den SMI-Verlierern zählt. Erst kürzlich wartete das Unternehmen mit den Jahresumsatzzahlen auf. Während diese sich in etwa im Rahmen der Markterwartungen bewegten, sorgten die Aussagen zur letztjährigen Gewinnentwicklung für enttäuschte Gesichter. Ausserdem fiel der Ausblick von Firmenchef Thomas Hasler auf die erste Hälfte dieses Jahres überraschend zurückhaltend aus. Folglich waren die Analysten einmal mehr gezwungen, ihre Schätzungen unter negativen Vorzeichen zu überdenken.

Seit langen Monaten reiht sich bei Sika eine Negativnachricht an die nächste. Wie ich bereits bei vergangenen Gelegenheiten festhielt, steht beim Bauchemiehersteller nichts Geringeres als der Nimbus des Wachstumsunternehmens auf dem Spiel. Firmenchef Hasler bleibt gefordert.

Ähnliches liesse sich über Nestlé-Chef Philipp Navratil sagen. Er dürfte sich seinen Wechsel an die Spitze des Nahrungsmittelmultis aus Vevey vermutlich anders vorgestellt haben. Der Rückruf von Säuglingsnahrung aufgrund möglicher Verunreinigungen wächst vom lauen Lüftchen zum veritablen Sturm heran. Will man Branchenkennern wie dem für Kepler Cheuvreux tätigen Analysten Jon Cox Glauben schenken, dann halten sich die finanziellen Folgen des Rückrufs in einem verkraftbaren Rahmen. Der Reputationsschaden jedoch könnte tiefer sitzen und die erhoffte Wachstumsbelebung bei Nestlé zumindest kurzfristig in Frage stellen. Aus Anlegersicht ist deshalb weiterhin Geduld gefragt.

Ein paar Pfeile bleiben Navratil im Köcher. Ich denke da etwa an die Beteiligung an der französischen L'Oréal. Diese oder zumindest Teile davon liessen sich jederzeit zu Geld machen. Doch muss dieser wertvolle Pfeil denn auch sitzen. Deshalb vermutlich auch das Zögern des Nestlé-Chefs.

Noch bis kurz vor der Ergebnisveröffentlichung waren die Aktien von Lonza weit oben auf der diesjährigen SMI-Rangliste zu finden. Seither sind die Valoren des Pharmazulieferers aus Basel allerdings nicht mehr wiederzuerkennen. Gegenüber dem Stand von Ende Dezember errechnet sich mittlerweile sogar ein leichtes Minus.

Diese gar unterkühlte Reaktion der Börse ist gleich mehreren Gründen geschuldet. Zum einen hatte man sich gerade in Londoner Analystenkreisen auf eine positive Zahlenüberraschung eingestellt. J.P. Morgan setzte die Aktien wenige Wochen vor der Ergebnispräsentation noch auf die «Positive Catalyst Watch List». Zum anderen trugen Gewinne auf Währungsabsicherungstransaktionen im vergangenen Jahr rund 70 Millionen Franken zur Gewinnentwicklung bei. Und auch Neuigkeiten zur geplanten Abspaltung des Kapselgeschäfts flossen nur spärlich.

Aller operativer Fortschritte zum Trotz waren die letzten fünf Jahre aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre Lonzas unter dem Strich bloss ein Nullsummenspiel. Eigentlich müsste der Aktienkurs heute deutlich höher stehen. Ich selber sehe gerade in der geplanten Abspaltung des Kapselgeschäfts einen möglichen Kurstreiber.

Apropos Abspaltung: Jene von Amrize vom ehemaligen Mutterhaus Holcim bleibt den Erwartungen bis anhin in gar mancher Hinsicht vieles schuldig. Das neue Jahr war erst wenige Tage alt, als Firmenpatron Jan Jenisch mit der texanischen PB Materials endlich eine erste Ergänzungsübernahme nach altbekanntem Strickmuster bekanntgeben konnte. Prompt kamen die Aktien zwar in den Genuss üppiger Kursgewinne. Rückblickend hielt die Freude darüber aber nicht lange. Mittlerweile notieren die Valoren wieder weit unter dem seinerzeitigen Referenzkurs kurz vor der Abspaltung von etwas mehr als 46 Franken.

Jenisch muss nun mit weiteren Transaktionen nach demselben Strickmuster nachlegen – oder um es etwas salopp zu formulieren: Jan Jenisch muss endlich «Jenisch-Dinge» tun. Er selber scheint jedenfalls fest an einen Erfolg zu glauben, hatte sich ein nicht mit Namen genannter Käufer aus dem Führungsgremium Mitte August und Ende Oktober doch Aktienpakete in Millionenhöhe angelacht. In hiesigen Börsenkreisen wird vermutet, dass der Firmenchef höchst persönlich hinter diesen Transaktionen steckt.

Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.

