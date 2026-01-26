UBS London: Aktienkurse sind zu schnell und zu stark gestiegen

Heute – gut zwei Monate später – trennen das breit gefasste Börsenbarometer keine 20 Punkte mehr vom besagten Jahresendziel. In ihrem neusten Strategiepapier äussern sich Fowler und seine Mitautoren denn auch zurückhaltender als zuvor. Ihres Erachtens sind die Aktienkurse in Europa zu schnell und zu stark gestiegen. Die Unternehmensgewinne müssten nun erst einmal zur Aktienkursentwicklung aufschliessen.