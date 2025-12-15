Bekannter Investor steigt bei Schweizer Börsendebütant in den Olymp der bedeutenden Aktionäre auf

Um eine solche könnte es sich auch bei Amrize handeln. Denn anders als ihre Mitaktionäre – nicht eben wenige zählen auch bei Holcim zu den bedeutendsten Anteilseignern - kamen die Skandinavier nicht im Zuge der seinerzeitigen Abspaltung an ihre Aktien. Vielmehr dürften sie ihr Amrize-Paket in den letzten Wochen und Monaten über den offenen Markt geschnürt haben. Die Kursgewinne vom Freitag und jene vom heutigen Montag lassen vermuten, dass der neue Grossaktionär selbst jetzt noch zukaufen könnte.