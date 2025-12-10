Nestlé, UBS und weitere: Kepler Cheuvreux nennt die «heissesten» Aktientipps für 2026

Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
Nach den Strategen von Vontobel und der Zürcher Kantonalbank warten heute Mittwoch auch jene von Kepler Cheuvreux mit ihren Schweizer Aktienfavoriten für 2026 auf. Damit sind sie heuer früher dran als in den vergangenen Jahren.
Freuen dürfen sich insbesondere die nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionäre von Sika und Nestlé. Mit dem Nahrungsmittelmulti aus Vevey und dem Bauchemiehersteller aus dem steuergünstigen Baar ziehen beim Broker gleich zwei «Underdogs» in die Favoritenliste ein – mit letzterem sogar das diesjährige SMI-Schlusslicht.
Auf die jeweiligen Kursziele abgestützt, errechnet sich über alle sieben Favoriten hinweg ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von gut 20 Prozent. Das mit Abstand grösste Potenzial sieht der zuständige Analyst Martin Flückiger beim diesjährigen Schlusslicht Sika. Mit 260 Franken liegt sein Kursziel mehr als 60 Prozent über den zuletzt bezahlten Preisen. Da diese Prognose auf die Tage unmittelbar nach der Veröffentlichung der Neunmonatsumsatzzahlen und damit auf die Zeit vor dem diesjährigen Investorentag zurückgeht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Analyst sein Bewertungsmodell mit negativen Vorzeichen überarbeiten wird.
Ähnliches ist bei den Aktien des Automationsspezialisten Belimo denkbar, bei welchen Flückiger mit seinem Kursziel von 1020 Franken ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent ausmacht. Immerhin um gut 20 Prozent höher sieht sein Abteilungskollege Jon Cox das Schwergewicht Nestlé, wenn man seinem Kursziel von 95 Franken denn Glauben schenken will. Interessant erscheint mir, dass Cox die Angst der Börse vor einem schwachen Schlussquartal nicht teilt und sie für übertrieben hält.
Vor diesem Hintergrund muten die Kursziele von 35 Franken für die Aktien der UBS und 165 Franken für jene von Dätwyler mit Raum für um bis zu 6 Prozent höheren Kursen geradezu bescheiden an. Und mit 105 Franken liegt das Kursziel von Chefanalyst Torsten Sauter für die Valoren von Logitech keine 10 Prozent mehr über den Notierungen vom gestrigen Dienstagabend.
Wie schon seit Jahren wartet Kepler Cheuvreux nicht nur mit einer Favoritenliste auf, sondern auch mit Aktien, um welche Anlegerinnen und Anleger mit Blick aufs kommende Jahr besser einen grossen Bogen machen. Es sind dies neuerdings Ems-Chemie, Swatch Group, Swisscom und Zurich Insurance. Sie stossen auf dieser Liste auf den Backwarenhersteller Aryzta.
Alle diese Aktien werden von den hauseigenen Analysten auch offiziell mit «Reduce» eingestuft – wobei die jeweiligen Kursziele auf ein Rückschlagspotenzial zwischen 2 Prozent (Aryzta) und 8 Prozent (Swatch Group, Zurich Insurance) schliessen lassen. Viel ist das nicht und zu wenig, um über Leerverkäufe auf rückläufige Kurse zu setzen.
Neugierig wie ich bin, habe ich mir die Favoriten der drei Banken notiert und werde die künftige Entwicklung genauestens im Auge behalten.
Kommen wir an dieser Stelle noch kurz auf meine Schweizer Aktienfavoriten zu sprechen. Nach dem Kursfeuerwerk bei Cosmo Pharmaceuticals nehme ich die aufgelaufenen Gewinne von mehr als 68 Prozent gegenüber dem seinerzeitigen Einstandspreis mit und reinvestiere den Erlös in die Aktien von Lonza. Mit Blick auf das kommende Jahr wähne ich den Pharmazulieferer aus Basel in der Favoritenrolle.
Denn trotz deutlicher Fortschritte im Tagesgeschäft sind die Valoren dieses Vorzeigeunternehmens noch immer zu Kursen wie vor mehr als eineinhalb Jahren zu haben. In Erwartung einer starken zweiten Jahreshälfte sehe ich in der Jahresergebnisveröffentlichung von Ende Januar einen möglichen Kurstreiber. Und auch bei den nächstjährigen Finanzzielen besteht durchaus Raum für positive Überraschungen.
Was den Forschungserfolg von Cosmo Pharmaceuticals mit dem Medikament Clascoterone gegen Haarausfall bei Männern anbetrifft, so ist dieser sehr erfreulich. Da es sich um denselben Wirkstoff wie beim Aknemittel Winlevi handelt, dürfte auch das Nebenwirkungsprofil stimmen. Nun ist aus Aktionärssicht allerdings erst einmal Warten angesagt.
