Nestlé, UBS und weitere: Kepler Cheuvreux nennt die «heissesten» Aktientipps für 2026

Auf die jeweiligen Kursziele abgestützt, errechnet sich über alle sieben Favoriten hinweg ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von gut 20 Prozent. Das mit Abstand grösste Potenzial sieht der zuständige Analyst Martin Flückiger beim diesjährigen Schlusslicht Sika. Mit 260 Franken liegt sein Kursziel mehr als 60 Prozent über den zuletzt bezahlten Preisen. Da diese Prognose auf die Tage unmittelbar nach der Veröffentlichung der Neunmonatsumsatzzahlen und damit auf die Zeit vor dem diesjährigen Investorentag zurückgeht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Analyst sein Bewertungsmodell mit negativen Vorzeichen überarbeiten wird.