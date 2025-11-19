Aktienausblicke: Erste Banken geben Prognosen fürs Börsenjahr 2026 ab

Da versuche die Grossbank alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen, werden regelmässige Leserinnen und Leser meiner Kolumne mir da jetzt begegnen. Und tatsächlich war schon vor einigen Wochen von eben diesen 650 Punkten die Rede. Allerdings liefern Fowler und seine Mitautoren diesmal auch das ihren Rechnungsmodellen zugrundeliegende Zahlenmaterial. So erfährt der Leser etwa, dass die Strategen bei den im Stoxx Europe 600 Index vertretenen Unternehmen – darunter auch viele aus der Schweiz – für das kommende Jahr von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von sieben Prozent ausgehen. Es wäre das erste Jahr mit positiven Vorzeichen seit drei langen Jahren. Interessanterweise geht man bei anderen Banken sogar von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum zwischen zehn und elf Prozent aus. Sprich: Liegen die UBS-Strategen richtig, müssten ihre Berufskollegen bei anderen Banken ihre Schätzungen wohl-oder-übel mit dem Korrekturstift überarbeiten.