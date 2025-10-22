Mittlerweile liegen mir denn auch erste Rückmeldungen vor. Analyst Tom Sykes von der Deutschen Bank etwa schreibt, dass er das Branchenverständnis, die klare Kommunikation und die Wachstumsorientierung des neuen Firmenchefs sowie die Stärke des kombinierten Managementteams zu schätzen weiss. Sykes geht künftig von einem besseren Zusammenspiel zwischen Management und Verwaltungsrat aus. Er sieht den Nahrungsmittelmulti nun in der Bringschuld, wobei das Interesse vor allem der Generierung höherer Cashflows gelten dürfte. Grösseren Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen sieht der Analyst nicht und stuft die Aktien wie bis anhin mit «Hold» und einem Kursziel von 86 Franken ein.