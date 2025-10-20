Einer der wenigen Analysten, der weiterhin vorsichtige Töne anschlägt, ist Elmar Sieber von der Basler Kantonalbank. In einem mir zugespielten Kommentar zeigt er sich skeptisch, dass das Unternehmen die Jahresvorgaben erfüllen wird. Der Analyst verweist dabei einerseits auf die hohe Vergleichsbasis aus dem Schlussquartal des letzten Jahres, andererseits aber auch auf das schwierige Branchenumfeld. Er erhöht sein Kursziel für die mit «Marktgewichten» eingestuften Aktien deshalb nur leicht auf 78 (zuvor 77) Franken.