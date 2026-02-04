Am jeweiligen Kursziel gemessen weisen die R&S-Aktien mit gut 80 Prozent rein rechnerisch das üppigste Kurspotenzial auf. Immerhin noch um die 60 Prozent höher sieht man bei der Berenberg Bank die Valoren von Logitech und Tecan – wobei Kursziele ja bekanntlich immer mit Vorsicht zu geniessen sind. Was den Laborausrüster anbetrifft, so wartete am gestrigen Dienstag mit der deutschen Sartorius ein direkter Branchennachbar mit einem eher enttäuschenden Ausblick auf. Dieser hinterliess auch bei Tecan Spuren in der Kursentwicklung.