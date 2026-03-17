Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) findet im Vorfeld der Zahlenpräsentation klare Worte, wie die Onlineapotheke das schlingernde Schiff herumreissen kann. Damit DocMorris den Break-Even für die Gruppe für das geschätzte Gesamtjahr 2027 erreiche, müsste mit dem elektronischen Rezept Rx pro Quartal ein Umsatz von über 100 Millionen Franken bei anhaltend gutem OTC-Wachstum erreicht werden. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen aus Frauenfeld mit dem E-Rezept einen Umsatz von 64 Millionen Franken und der Konkurrent Redcare einen Umsatz von 155 Millionen Franken.