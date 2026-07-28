Die konjunkturelle Entwicklung erlaube es der Fed also, die in ihrer Geldpolitik auf die Inflation und den Arbeitsmarkt achten soll, den Leitzins vorerst auf dem aktuellen Niveau zu halten. Auch wenn es weder nach einer Zinserhöhung noch nach einer Zinssenkung aussieht, werden Anleger, Händler und Marktbeobachter den Fed-Entscheid gespannt verfolgen und auf Signale achten, die auf die US-Zinspolitik der kommenden Monate hinweisen. «Der neue Fed-Präsident Kevin Warsh wird sich bei der Pressekonferenz aber erneut schmallippig zeigen», schreibt Felix Schmidt, Chef-Ökonom der Privatbank Berenberg in seinem Kommentar.