Diese hohe Positionierung in Puts - damit sichern sich Investoren gegen sinkende Aktienkurse ab - dürfte zu einem sogenannt negativen Gamma bei den Valoren von Meyer Burger geführt haben. Das Gamma zeigt dabei nicht an, ob sich die Kurse nach unten oder oben bewegen. Ein negatives Gamma bedeutet in diesem Fall vielmehr, dass die Derivate anbietenden Banken sich in die gleiche Richtung der Marktbewegung absichern. Wenn also die Aktien von Meyer Burger steigen, müssen Market Maker Aktien kaufen und umgekehrt bei fallenden Kursen Aktien verkaufen - sprich mit jedem Preisrückgang wurden jüngst noch mehr Meyer-Burger-Aktien auf den Markt geworfen. Das bedeutet, dass die Aktien in diesem Umfeld deutlich höheren Schwankungen unterliegen als in einem Umfeld mit einem positiven Gamma.