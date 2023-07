Upadhyaya verweist auf die beiden Defizite der USA - das Handels- und das Haushaltsdefizit - als strukturellen Gegenwind. Er denkt aber auch an eine andere Dynamik, die von Marktbeobachtern oft angeführt wird: die Dollar-Smile-Theorie. Diese Theorie geht davon aus, dass der Dollar in der Regel an Wert gewinnt, wenn sich die USA entweder in einem schweren Einbruch oder in einem robusten Aufschwung befinden - und in Zeiten moderaten Wachstums schwächelt. "Wenn die USA eine weiche Landung hinlegen, ist das wahrscheinlich der beste Fall für einen schwächeren Dollar, den man sich wünschen kann", sagte Upadhyaya.