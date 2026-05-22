Die wachsenden Budgets füllen die Auftragsbücher und setzen Auftragnehmer unter Druck, ihre Kapazitäten auszubauen. In Grossbritannien machten Rüstungshersteller und ihre Lieferketten im vergangenen Jahr 8,5 Prozent aller Mietabschlüsse aus, mehr als dreimal so viel wie vor zehn Jahren, wie Daten von Savills und CoStar zeigen. Weitere Zuwächse werden erwartet, sobald die britische Regierung im Sommer ihren Plan für die Investitionen in Verteidigung vorlegt.