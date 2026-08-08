Wie es weitergeht, bleibt offen. Die Inflation in der Schweiz ist mit 0,4 Prozent weiterhin tief. Von dieser Seite besteht derzeit kein Druck auf die Schweizerische Nationalbank (SNB), den Leitzins rasch anzuheben. An den Finanzmärkten wird allerdings bereits eine erste Zinserhöhung im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Moneyland geht deshalb in den kommenden Monaten von einer «schwankungsreichen Seitwärtsbewegung» aus, wie es reichlich technisch heisst.