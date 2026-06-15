Frauen hingegen sind disziplinierter, handeln bedachter und denken langfristiger. Diese an sich guten Eigenschaften werden jedoch im Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Bevormundung zur Falle. Denn während Männer zu viel riskieren, riskieren Frauen oft nichts. Der Wunsch, zunächst alles möglichst vollständig zu verstehen, bevor investiert wird, führt häufig dazu, dass Investitionsentscheidungen hinausgezögert oder ganz vermieden werden - im Fall von einem untergrabenen Selbstvertrauen. In der heutigen Finanzwelt ist «vollständiges» Wissen ohnehin eine Unmöglichkeit. Und so bleiben Frauen, die sich nicht sicher genug fühlen, lieber in vermeintlich sicherem Cash.