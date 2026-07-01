Dass Russland aufgrund des seit über Jahren andauernden Krieges Geld für die Staatskasse braucht, sieht auch Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft: «In den ersten Jahren des Krieges gegen die Ukraine hat sich die russische Wirtschaft als widerstandsfähiger erwiesen, als viele erwartet hatten, doch nun sind die Reserven aufgebraucht», sagte der Ökonom Anfang Juni. Er führte aus: «Die wirtschaftlichen Grundlagen haben sich deutlich abgeschwächt. Die fiskalischen Reserven sind weitgehend aufgebraucht, das Wachstum ist zum Stillstand gekommen, und die Abhängigkeit von China wird immer ausgeprägter. Gleichzeitig dürften höhere Ölpreise infolge des Krieges am Golf vermutlich nur vorübergehende fiskalische Effekte haben.»