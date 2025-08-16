Ob unsere Gold-Exporte nun zur Verhandlungsmasse werden, ist aber fraglich. Die Raffinerien haben daran natürlich kein Interesse, wie sie am Mittwoch auch gegenüber Blick klargemacht haben. Und in der Schweizer Politik gibt man sich nach wie vor zurückhaltend. Das passt dem Swatch-Chef gar nicht. «Die bisherige diplomatische, defensive Strategie hat offensichtlich nicht funktioniert. Unsere Verhandler standen am Schluss wie Pfadfinder in kurzen Hosen da.»