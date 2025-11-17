TPUs von Google und GPUs von Nvidia unterscheiden sich stark. Die Google-TPUs ersetzen aktuell etwa 20 Prozent der Workloads, und es wird erwartet, dass dieser Anteil mit der Zeit steigen wird. In der richtigen Anwendung bieten sie im Vergleich zu GPUs ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, benötigen wesentlich weniger Energie und erzeugen weniger Wärme. Sie sind energieeffizienter und umweltfreundlicher. Für eine bestimmte Anwendung können sie eine bis zu 1,4-fach höhere Leistung pro Dollar im Vergleich zu einer GPU bieten, so der Insider von Google.