E-Rezept in Deutschland endlich verpflichtend

Nach langem Hin- und Her und Verzögerungen wurde in Deutschland zum Jahreswechsel das E-Rezept in Arztpraxen verpflichtend eingeführt. Nach dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an die Migros konzentriert sich DocMorris stark auf die Entwicklung im nördlichen Nachbarland.