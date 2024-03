Gewinnprognose im September erhöht

Die BKW erhöhte Anfang September anlässlich der Halbjahreszahlen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr: Die Gesellschaft rechnet mit einem EBIT zwischen 600 bis 650 Millionen Franken. Nach den Einmaleffekten 2022, die das Betriebsergebnis auf 1,04 Milliarden hochgetrieben hatten, würde sich dieses damit 2023 also wieder normalisieren. In der zweiten Jahreshälfte dürfte das Handels- und Bewirtschaftungsergebnis wegen der Entspannung an den europäischen Energiemärkten deutlich tiefer ausfallen, so das Unternehmen.