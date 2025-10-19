Unter den Einzeltiteln muss nicht jeder diese Rendite und dieses Gewinnwachstum liefern. Ein Beispiel ist der US-Technologiekonzern Microsoft. Dessen Aktie hat eine Dividendenrendite von unter 1 Prozent. Dafür hat das Unternehmen die jährliche Dividende in den vergangenen 15 Jahren im Schnitt um rund 12 Prozent gesteigert. Das sei beeindruckend und mehr als viele klassische Dividendenwerte, sagen die Experten des in Hamburg beheimateten Geldhauses.