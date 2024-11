Eine zusätzliche Unsicherheit für viele Unternehmen hierzulande hat die US-Präsidentschaftswahl und der Sieg von Trump gebracht. Doch hier hat das Management von ABB vorausschauend auf die geopolitischen Entwicklungen reagiert: In einer Zeit, in der die Entwicklung und Produktion in Europa und der anschliessende Export in die USA schwieriger und kostspieliger werden, hat der Konzern seine regionale Präsenz, insbesondere in Nordamerika, ausgebaut. Die sogenannte «Self-Sufficiency-Ratio» liegt in den USA derzeit bei 75 bis 80 Prozent und soll laut Laux in einem Jahr 85 Prozent erreichen.