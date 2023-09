Sie gelten als tot, seit rund um die Welt die Zinsen gestiegen und die Börsenkurse gefallen sind: SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, die an der Börse Kapital einsammeln, um später eine Firma zu kaufen. Cornelius "Conny" Boersch (55), der mit seiner Venture-Capital-Firma Mountain Partners in Wädenswil ZH in über 200 Start-ups investiert ist, hat soeben den Gegenbeweis angetreten: Sein seit November 2021 an der Nasdaq kotierter SPAC Mountain & Co. I Acquisition Corp. übernimmt 20 Prozent an Barça Media, einer Tochterfirma des FC Barcelona.