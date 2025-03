Die obere Grenze des Leitzinses der US-Notenbank bei der Sitzung am 19. März wird laut Bloomberg bei 4,5 Prozent gesehen - aktuelle Zinsspanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Anleger gehen davon aus, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 18. und 19. März die Zinsen unverändert lassen wird, während die Märkte jedoch drei Zinssenkungen in diesem Jahr prognostizieren. Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic sagte letzte Woche, dass die Fed die Zinssätze auf einem restriktiven Niveau halten sollte, bis sie die Preisstabilitätsseite ihres Mandats vollständig unter Kontrolle hat.