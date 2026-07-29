Bei Adecco dürften mutige Anlegerinnen und Anleger nun einen günstigen Einstieg gewittert haben, denn die Prognosen sind nicht schlecht: Analystinnen und Analysten erwarten bei der Schweizer Dividendenperle eine Ausschüttungsrendite für das Geschäftsjahr 2026 von 4,5 Prozent, wobei die Dividenden von 1,08 Franken auf 1,20 Franken bis 2028 stark steigen könnten. Allerdings bleiben die Umsatz- und Gewinnwachstumsschätzungen von den KI-Unsicherheiten geprägt. So dürfte der Umsatz in den nächsten zwei Jahren nur knapp 6 Prozent steigen, während die Reingewinnmarge von 17 auf knapp 21 Prozent klettern könnte - was ein Gewinnwachstum von 26 Prozent bedeuten würde.