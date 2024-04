Wir reden ja hier auch über Pfadabhängigkeiten, je nachdem wie jetzt die politische Entwicklung sich verhält. Es eröffnen sich ganz neue Pfade und dann weiss man nicht mehr, wo man schlussendlich landet…

Ja, das ist der Hintergrund, in dem wir uns die nächsten zehn, 20 Jahre mit der Abkehr von der «Pax Americana» bewegen werden. Die USA hat in der Vergangenheit ein akzeptiertes Modell für die Welt aufrechterhalten, was all die wunderbaren Dinge wie Just in Time, globale Lieferketten oder die Ausbreitung der Informationsrevolution ermöglicht hat. All das war möglich, weil wir eine gesellschaftliche Ordnung hatten in der Welt, die stabil war. In einem Umfeld der Unsicherheit geht es hingegen immer darum, den zweiten Schritt vorauszudenken. Und in einem Superwahljahr müssen wir davon ausgehen, dass wir auch Überraschungen bekommen könnten, was die politischen Akteure angeht.