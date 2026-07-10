In diesem Szenario würde die Commerzbank ihre rechtliche Identität und Börsennotierung behalten, obwohl strategische Entscheidungen weitgehend unter der Kontrolle von UniCredit bleiben würden. Eine solche Struktur könnte für deutsche Entscheidungsträger allerdings akzeptabler sein als eine Vollintegration. Aus deutscher Sicht ist es vor allem wichtig, dass die Commerzbank weiterhin Kredite an die Wirtschaft des Landes vergibt. UniCredit würde in so einem Deal auf einige der Integrationsvorteile verzichten, könnte dadurch die Kosten weniger stark drücken.