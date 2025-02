US-Präsident Donald Trump stand den grössten Technologieunternehmen der Welt und ihren CEOs oft feindselig gegenüber. So bezeichnete er Facebook als «Feind des Volkes» und Jeff Bezos als «Jeff Bozo». Doch nachdem die Tech-Milliardäre zur Unterstützung Trumps tief in die Tasche gegriffen hatten, durften sie bei seiner Amtseinführung am 20. Januar auf Ehrenplätzen sitzen.