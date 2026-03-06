Staatsanleihen, Yen, Schweizer Franken und Gold boten Anlegern in dieser Woche angesichts der Turbulenzen an den Märkten durch den Nahostkonflikt keinen sicheren Hafen. Der Dollar, dessen Status als sicherer Hafen zunehmend infrage gestellt wird, gehörte zu den wenigen wichtigen Anlageklassen, die sich erholten.
Diese Entwicklungen zeigen, wie schnell sich die Marktdynamik umkehren kann: Anlagen, die einst als verlässliche Häfen galten, verlieren angesichts veränderter Erwartungen an die Zentralbankpolitik und das Wirtschaftswachstum sowie der Launen der Händler plötzlich an Attraktivität.
«Die Risikoaversion ist nicht mehr das, was sie einmal war», sagt Christoph Rieger, Leiter Zins- und Kreditanalyse bei der Commerzbank AG. «Sichere Anlagen taugen in einer Krise nicht als Absicherung, wenn alle politischen Optionen auf ein höheres Angebot und niedrigere Zinsen hinauslaufen. Manche Marktbewegungen sind sinnvoll, andere nicht.»
Hier ein genauerer Blick darauf, warum die üblichen sicheren Anlagen in der vergangenen Woche versagt haben:
Staatsanleihen
US-Staatsanleihen galten in Krisenzeiten als sicherste Anlage weltweit. Doch die Inflationsgefahr durch die rasant steigenden Öl- und Gaspreise hat diese Annahme zunichtegemacht. Die Renditen zehnjähriger Anleihen sind diese Woche um 20 Basispunkte gestiegen und steuern auf ihren grössten Anstieg seit dem Streit um die Zölle im April zu.
Dies stellt eine dramatische Kehrtwende gegenüber dem Vormonat dar, als sie den stärksten Rückgang seit einem Jahr verzeichneten. Aufgrund der Inflationsgefahr erwarten Händler auch weniger Zinssenkungen. Swaps preisen derzeit zwischen einer und zwei Senkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte ein, verglichen mit bis zu drei vor einer Woche.
Gold
Gold hat sich nicht gut entwickelt. Der Goldpreis ist in dieser durch den Krieg im Iran belasteten Woche um 3,5 Prozent gefallen, belastet durch einen stärkeren Dollar und die Erwartung höherer Zinsen. Das Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, wird normalerweise bei niedrigen Zinsen attraktiver.
Eine ähnliche Dynamik zeigte sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Energiepreise stiegen sprunghaft an, ebenso die Zinserwartungen und der Dollar – und der Goldpreis schwächte sich in den folgenden Monaten ab.
Die Rallye des Edelmetalls um rund 54 Prozent seit Mitte August hat es zudem zu einem Spekulationsobjekt mit aussergewöhnlicher Volatilität gemacht.
Yen
Es dreht sich wieder einmal alles um Energie. Japan bezieht über 90 Prozent seiner Rohölimporte aus dem Nahen Osten, ein Grossteil davon durch die Strasse von Hormus, die durch den Krieg praktisch blockiert ist.
Hinzu kommt, dass japanische Gewerkschaften höhere Löhne fordern und die Inflation anzieht. Das ist ein Rezept für Stagflation – und nicht für ein nachfragegetriebenes Preiswachstum, das eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die Bank von Japan rechtfertigen könnte – und erklärt, warum der Yen diese Woche gegenüber dem Dollar um etwa 1 Prozent gefallen ist.
Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama bekräftigte am Mittwoch, dass die Regierung Massnahmen ergreifen könne, um übermässige Währungsschwankungen einzudämmen, unter anderem durch Marktinterventionen.
Schweizer Franken
Die niedrige Verschuldung, die umsichtige Politik und die politische Neutralität der Schweiz haben den Franken im vergangenen Jahr zur bevorzugten sicheren Währung gemacht. Seine besondere Verwundbarkeit in der Währungskrise liegt jedoch in der offensichtlichen Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger, übermässige Kursgewinne durch Interventionen einzudämmen.
Der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, Antoine Martin, erklärte, die Zentralbank sei bereit, angesichts der Turbulenzen im Nahen Osten einzugreifen, um die Stärke des Frankens zu dämpfen. Dies führte zu einem Wochenverlust von 1,5 Prozent gegenüber dem Dollar. Martins Befürchtung ist, dass die Kapitalflüsse in sichere Anlagen den Franken weiter aufwerten und die Inflation, die sich seit Langem nahe Null bewegt, dämpfen werden.
Gleichzeitig empfahlen Währungsstrategen von Barclays Anlegern, den Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen zu kaufen. Obwohl beide Währungen Energierisiken ausgesetzt seien, sei der Franken relativ besser positioniert, so die Strategen. Auch die Optionsströme gegenüber dem Dollar deuten auf eine Stabilität des Frankens hin.
