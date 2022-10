Wer zu viel Geld hat, kann sich endlich seinen Jugendtraum erfüllen: Nach diesem Motto hat Grosslogistiker Klaus-Michael Kühne dieses Jahr sein Engagement bei der Swiss-Mutter Lufthansa kontinuierlich erhöht – mit zuletzt mehr als 17 Prozent ist er grösster Einzelaktionär. Kühne fliegt trotz seines in der BILANZ-Reichstenliste ausgewiesenen Vermögens von mehr als 29 Milliarden Franken gern Linie – und da am liebsten mit der Kranich-Airline. Sie ist für den 85-jährigen Heimweh-Hamburger mit Wohnsitz in Schindellegi SZ auch ein Stück Heimat.