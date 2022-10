Schrumpfende Margen

Druck auf das globale Zellstoffangebot kommt auch von mehreren ungeplanten Fabrikausfällen. In diesem Jahr belastete ein Streik mehr als drei Monate lang die Produktion in Finnland. In Spanien veranlasste Trockenheit den Hersteller Ence Energia Y Celulosa, sein Werk in Pontevedra ab Juli zu schliessen. Die brasilianische Suzano, der weltgrösste Zellstoffproduzent, stoppt eine Zellstofflinie in seinem Werk in Aracruz für fast 60 Tage, um im vierten Quartal eine Modernisierung durchzuführen.