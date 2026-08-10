In den vergangenen Jahren haben chinesische Startups wie DeepSeek oder Moonshot mit ihren KI-Modellen wiederholt international für Aufsehen gesorgt. Sie ‌sind westlichen Produkten technologisch ebenbürtig, kosten aber nur einen Bruchteil. Die Anbieter erreichen dies unter anderem damit, dass sie auf Open Source und ​Open Weight setzen. Bei Open Source ist der ​Programmcode einer Software frei einseh- ​und veränderbar. Beispiele hierfür sind der Browser Firefox und das Betriebssystem Linux. Bei Open-Weight-Modellen ‌können die Trainingsdaten einer KI frei heruntergeladen werden. Früheren Aussagen von Insidern zufolge will US-Präsident Donald Trump Open-Weight-KI von der Selbstverpflichtung für ​Sicherheitstests ausnehmen.