Collins und Daniel, die Mitbegründer von Seawolf Capital sind, erklärten in ihrem jährlichen Brief an die Aktionäre, dass sie weiterhin auf Gold, Goldminen und Edelmetalle wie Silber setzen. Das Finanzunternehmen habe in den letzten vier Jahren «fast jede Kursdelle» bei diesen Werten gekauft, heisst es in dem Brief. Moses, Gründer von Moses Ventures, erklärte in einer E-Mail an CNBC, dass er eine «grosse Long»-Wette auf den Sprott Physical Gold Trust eingegangen sei, der in diesem Jahr bisher um 16 Prozent gestiegen ist. Zudem habe Gold in «jedem Zeitrahmen» in der Geschichte besser abgeschnitten als US-Staatsanleihen, fügte Collins hinzu, was auf eine überlegene Anlage hinweist.