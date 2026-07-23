Den Behörden zufolge ‌hat Google in der Internetsuche eigene Dienste bevorzugt angezeigt. Zudem habe Google es Drittanbietern von Apps für das Smartphone-Betriebssystem Android erschwert, Nutzer auf alternative App Stores und eigene Bezahlseiten hinzuweisen. Die 460 und 430 Millionen ​Euro schweren Geldbussen sind die ersten, die die EU auf Basis ​des Digital Markets Act (DMA) gegen Google verhängt hat. In ​den vergangenen Jahrzehnten verdonnerte sie den Internetsuchmaschinenbetreiber zu Zahlungen von insgesamt mehr als zehn Milliarden Euro. Vor wenigen Tagen bestätigte der ‌Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Strafe von 4,1 Milliarden Euro.