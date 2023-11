Allerdings ist die Verbesserung auf Sonderfaktoren zurückzuführen: In den ersten neun Monaten 2022 wurde das Ergebnis durch Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 82 Millionen Franken belastet. Den Löwenanteil machte dabei eine Busse von knapp 72 Millionen Franken der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko wegen Marktmissbrauchs beim Bezahl-Sport-TV aus. Diese Faktoren fallen nun weg, was den Gewinn stützt.