Über die Gründe der Krisen-Erwartungen kann vorerst nur gemutmasst werden, da aus der Studie Näheres nicht hervorgeht. Womöglich gehen viele der Befragten davon aus, dass Finanz- oder Börsenkrisen in einer Regelmässigkeit von zehn oder 20 Jahren auftreten, also quasi als «Naturgesetz» der Marktwirtschaft gelten. Oder dass sich die Finanzwelt nun in einem Umfeld der Erhitzung befindet, befeuert durch Kursanstiege an der Börse, besonders im Bereich Künstliche Intelligenz.