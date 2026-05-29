Dells Server für KI-Workloads werden zum einen von Unternehmen wie CoreWeave und Nscale gekauft, die Rechenleistung vermieten. Zum anderen gehen sie an Firmenkunden und andere grosse KI-Anbieter. Im Quartal bis zum 1. Mai verbuchte der Konzern im KI-Segment Aufträge im Wert von 24,4 Milliarden Dollar. Mit KI-Servern erzielte er einen Umsatz von 16,1 Milliarden Dollar. «Die KI-Chance zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung», erklärte Chief Operating Officer Jeff Clarke.