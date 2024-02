Nach Aussage von Brokern droht in China eine Welle von Kapitalforderungen, mit denen die Anleger ihre mit geliehenem Geld getätigten Geschäfte nachsichern müssen. Weiter fallende Kurse könnten so zu Zwangsverkäufen von Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar führen. Die Makler befürchten, dass auf diese Weise ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird, in dem sich Zwangsverkäufe und fallende Aktienkurse gegenseitig verstärken.