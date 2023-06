Tesla kommt damit dem Ziel näher, den Standard auf dem Markt in Nordamerika zu setzen. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk stellt nach Daten des US-Energieministeriums rund 60 Prozent der Schnellladestationen in den USA. Tesla, GM und Ford machen wiederum zusammen etwa 70 Prozent der E-Fahrzeug-Verkäufe in den USA aus. Während Tesla viel Geld in den Aufbau seines Supercharger-Netzes gesteckt hat, haben die anderen US-Hersteller das Laden an unabhängige Anbieter übertragen. Diese verwenden das Combined Charging System (CCS), auf das auch die US-Regierung gesetzt hat. In Europa sind CCS-Ladestecker Standard. Hier hat Tesla diese Technik übernommen.