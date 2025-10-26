Der für die Leitzinsen zuständige Fed-Offenmarktauschuss (FOMC) muss also in schwieriger Lage den geldpolitischen Kurs abstecken. Nach der jüngsten Zinssenkung vom September gebe es «keinen risikolosen Weg» für die Geldpolitik, betonte Fed-Chef Jerome Powell jüngst. Es gelte, auf der Basis der Entwicklung der Konjunkturaussichten und der Risikoabwägung zu entscheiden, statt einem vorgegebenen Weg zu folgen. Auf Basis der vorliegenden Daten könne man wohl sagen, dass sich die Aussichten für Beschäftigung und Inflation seit der Zinssitzung vom September nicht wesentlich geändert hätten.