Roboter werden in der Chirurgie schon seit langem eingesetzt. Eines der führenden Unternehmen ist Intuitive Surgical mit dem DaVinci-Roboter, der einen Marktanteil von etwa 75 Prozent und damit eine nahezu monopolartige Stellung hat. «Als wir 2010 investierten, wurden nur wenige tausend Operationen mit diesen Robotern durchgeführt. Heute sind es über 14 Millionen Eingriffe, was für unsere Investoren eine 17-fache Rendite bedeutet», erklärt Stewart Hogg, Investment Specialist bei Baillie Gifford. Diese Roboter sind teuer: Sie kosten etwa 1,5 Millionen Pfund pro Stück, und es gibt nur etwa 4000 in den USA und ein paar Tausend in Europa und Asien. Trotz der hohen Anschaffungskosten bringen diese Geräte erhebliche wiederkehrende Einnahmen.