Die Neuzugänge komplettiert der Sportartikel-Hersteller On Holding in den Stoxx-Global 1800 Indizes. Trotz Zolldrohungen in den USA zeigt sich On Holding zuversichtlich wegen positiven Umsatzaussichten. Die Aktie notiert bei 59,15 US-Dollar. Seit dem 1.1. steht das Plus bei gut 8 Prozent und im 52-Wochen-Vergleich bei 43,4 Prozent.