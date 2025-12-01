So wirken sich die Kriege auf die Rüstungseinnahmen aus

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt sich auch auf die Zahlen der Rüstungskonzerne in den beiden Ländern aus: Das ukrainische Unternehmen JSC Ukrainian Defense Industry steigerte seine Rüstungsumsätze demnach um 41 Prozent auf 3 Milliarden Dollar. Die beiden russischen Konzerne Rostec und United Shipbuilding Corporation kamen gemeinsam auf ein Plus von 23 Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar - und das, obwohl internationale Sanktionen manche Rüstungskomponenten knapp werden liessen. Der eigene Bedarf des russischen Militärs machte die Verluste durch fallende Rüstungsexporte laut Sipri mehr als wett.