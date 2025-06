Am Devisenmarkt ist es am Pfingstmontag ruhig geblieben, obwohl an diversen Finanzmärkten gehandelt wird. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9373 mehr oder weniger auf der Stelle. Das gleiche gilt für das Duo USD/CHF. Am Nachmittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8221.