Deutschland verteidigt damit im vergangenen Jahr seinen zweiten Platz hinter den USA, die mit 47'008 Anmeldungen unangefochtener Spitzenreiter sind. Auf Rang drei löst China Japan ab. Insgesamt kamen aus China 22'031 Patentanmeldungen. Das waren knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Sollten die Trends in Deutschland und China anhalten, könnte die Bundesrepublik im laufenden oder nächsten Jahr von Platz zwei verdrängt werden.