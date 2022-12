Die Lage, so sagen Immobilienexperten im Gespräch mit cash.ch, hat sich zwischen Juni und August geändert. "Die Nachfrage nach Wohneigentum hat substanziell nachgelassen. Viele Interessenten für Wohneigentum überlegen sich den Kauf jetzt zwei Mal", sagt etwa Fredy Hasenmaile, Immobilienexperte bei der Credit Suisse. Oder: "Dass die Nachfrage nach Wohneigentum zurückgeht, sieht man an der Anzahl von Such-Abos. Die Suche nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern ist spürbar rückläufig, nachdem sie in den letzten beiden Jahren besonders hoch war", so Robert Weinert, Ökonom beim Immobilienmarkt-Dienstleister Wüest Partner.