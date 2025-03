Rolls-Royce: Der britische Grosskonzern ist nicht mit dem gleichnamigen Luxusautohersteller zu verwechseln, sondern hat sich als einer der führenden Hersteller von Flugzeugtriebwerken weltweit etabliert. Rolls-Royce-Triebwerke werden beispielsweise in der amerikanischen F-35 verbaut. Das Unternehmen stellt zudem Nuklearreaktoren für britische U-Boote her und wird diese Technologie auch für neue australische U-Boote liefern. Die Verteidigungssparte erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Pfund. Neben dem Militärgeschäft ist der Konzern auch im zivilen Luftfahrtsektor, in der Schifffahrt und im Energiesektor tätig.